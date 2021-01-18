В прошлом году сданы в эксплуатацию 11 новых телепередатчиков

Зона охвата пакета открытого (социального) телевещания в нашей стране (охват телевещанием 98% населения страны) удовлетворительная.

Зона охвата пакета открытого (социального) телевещания в нашей стране (охват телевещанием 98% населения страны) удовлетворительная.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Национального совета по телерадиовещанию за 2020 год.

"Несмотря на это, с учетом пожелания телезрителей зона обслуживания наземной сети цифрового телевизионного вещания по открытому (социальному) телевизионному пакету постоянно расширяется. В 2020 году введены в эксплуатацию 11 новых телепередатчиков. Отделом финансового и технического контроля Национального совета была рассчитана мощность каждого из новых телевизионных передатчиков с учетом зоны охвата, а по результатам мониторинга для этих телепередатчиков были выделены новые каналы телевещания.

На территории Агстафинского и Товузского районов было предложено перевести на цифровое вещание аналоговые телевизионные передатчики, используемые для создания помех в эфире, для обоих из них были выделены каналы телевещания, рассчитана мощность используемых цифровых телепередатчиков. В настоящее время эти телепередатчики используются для наземного цифрового вещания пакета открытого (социального) ТВ", - говорится в сообщении.