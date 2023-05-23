В Москве проходит круглый стол "Россия-Азербайджан: актуальные вопросы сотрудничества медиа"

В Москве проходит круглый стол "Россия-Азербайджан: актуальные вопросы сотрудничества медиа".

В Москве проходит круглый стол "Россия-Азербайджан: актуальные вопросы сотрудничества медиа".

Как сообщает Report, в мероприятии, проходящем в российском информагенстве ТАСС, принимают участие руководители ведущих СМИ Азербайджана и РФ.

Перед началом участники круглого стола ознакомились с выставкой, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, у здания ТАСС и с деятельностью самого агентства.

В ходе круглого стола его участники обсудят наиболее актуальные вопросы сотрудничества между СМИ Азербайджана и РФ, а также основные вызовы в этой сфере.

Открывая мероприятие, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил символичность того, что подобный круглый стол проводится в год 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. По его словам, буквально полторы недели назад в Москве открылись три выставки, посвященные этой легендарной личности, и одна из них - у здания ТАСС.

"Мы ценим и будем дальше развивать сотрудничество с азербайджанскими СМИ", - заявил Михайлов. Он подчеркнул, что ТАСС тесно сотрудничает с азербайджанским государственным агентством Azertag, в том числе и в рамках международных медиа-структур.

"Надеюсь, что это сотрудничество продолжится и впредь и будет только крепнуть. Сегодня нам есть много о чем поговорить", - заявил гендиректор ТАСС.

В свою очередь, председатель правления Azertag Вугар Алиев также отметил "образцовое сотрудничество" возглавляемой им организации с ТАСС: "Мы поддерживаем друг друга и рамках международных медиа-структур".

По его словам, новые реалии, происходящие масштабные геополитические процессы открывают путь к повышению качества нашего сотрудничества. В СМИ происходят изменения под влиянием новых трендов, отметил он, добавив, что в нынешних условиях, когда соцсети переполнены потоками дезинформации, СМИ нужно не только удержать, но и нарастить аудиторию.

"Надо стараться быть в авангарде процесса, а не пытаться поспевать за ним", - добавил он.

Директор информагентства Report Фуад Гусейналиев заявил, что проведение подобных мероприятий послужит дальнейшему укреплению сотрудничества азербайджанских и российских СМИ.

По его словам, в Азербайджане достаточно большой процент медиа на русском языке, и в этом сегменте российские СМИ служат примером качества, "лекалом" новостной журналистики для тех, кто пишет на русском. Поэтому предложения об обмене журналистами можно только приветствовать, отметил руководитель Report.

Ф. Гусейналиев рассказал участникам круглого стола о деятельности возглавляемого им агентства, а также о холдинге Global Media Group, куда входит Report.

"Поле для сотрудничества между азербайджанскими и российскими СМИ большое", - заявил он, отметив при этом ряд проблем, в частности, однобокое освещение коллегами в России реалий в Карабахе. Ф Гусейналиев напомнил, что карабахский конфликт завершен, что признает и азербайджанская, и армянская сторона.

"Признание премьер-министром Армении Николом Пашиняном территориальной целостности Азербайджана не оставляет никакого места сепаратистским настроениям. При этом все же некоторые российские каналы предоставляют площадку для выступлений с однобокой информацией", - сказал он.

Ф. Гусейналиев подчеркнул, что сотрудничество азербайджанских и российских СМИ должно соответствовать уровню стратегического партнерства, которое существует между Баку и Москвой.

По словам гендиректора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева, он неоднократно бывал в Баку и стал свидетелем развития страны: "Азербайджан показал, как нужно выстраивать свою экономическую политику, свои политические прерогативы".