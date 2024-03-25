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В мексиканской газете опубликована статья о минном загрязнении Азербайджана

В мексиканской газете опубликована статья о минном загрязнении Азербайджана В самой влиятельной мексиканской газете с широкой читательской аудиторией El Universal опубликована статья под названием "Мины: бедствие, которое до сих пор уносит жизни» (Minas terrestres: un flagelo que aún cobra vidas).
Медиа
25 марта 2024 г. 07:21
В мексиканской газете опубликована статья о минном загрязнении Азербайджана

В самой влиятельной мексиканской газете с широкой читательской аудиторией El Universal опубликована статья под названием "Мины: бедствие, которое до сих пор уносит жизни" (Minas terrestres: un flagelo que aún cobra vidas).

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В статье профессора Национального автономного университета Мексики, политического обозревателя Тальи Ишджан отмечается о проблеме наземных мин: "В последнее время, если посмотреть на международную статистику по этой теме, результаты удивляют и обескураживают, особенно в отношении уровня загрязнения от мин и мин-ловушек на Кавказе".

Подчеркивается, что эта проблема стала еще более актуальной после освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации. Сегодня эти территории являются одними из наиболее загрязненных в мире: на квадратный километр приходится более 1,5 миллиона мин и взрывных устройств в результате интенсивной минной установки Армении.

Автор пишет, что только 25% минных карт, предоставленных Арменией Азербайджану, являются точными. По оценкам ООН, Азербайджану понадобится 30 лет и 25 миллиардов долларов, чтобы расчистить территорию. Этот процесс становится еще более актуальным в связи с возвращением на эти земли вынужденных переселенцев.

В статье Талья Ишджан указывает, что с момента окончания Второй карабахской войны жертвами мин в Азербайджане стали около 400 граждан страны.

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Версия на азербайджанском языке Meksika mətbuatında Azərbaycanın əziyyət çəkdiyi mina problemindən bəhs edən məqalə dərc olunub

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