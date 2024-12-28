В Медиашколе Report завершилась учебная программа 18-й группы

В Медиашколе Report завершилась учебная программа 18-й группы.

В Медиашколе Report завершилась учебная программа 18-й группы.

Сертификаты были вручены 7 студентам Медиашколы, которые в рамках программы обучались азам написания новостей, подготовке интервью, репортажей, статей-исследований, видеосюжетов, фоторепортажей, проводили расследования, участвовали в мониторингах и опросах.

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на встрече с выпускниками отметил, что они обучались с особым энтузиазмом:

"Студенты этой группы продемонстрировали умение не только писать новости, но и готовить обзор событий. Некоторые из них отличились знанием иностранных языков. Надеюсь, увидеть вас в команде Report или в других интересных проектах. Три выпускника были удостоены сертификата отличия".

Руководитель Медиашколы Report Исмаил Рафигоглу подчеркнул, что студенты и в этот раз проявили особый интерес к учебному процессу, продемонстрировав особые навыки как в написании, так и в оперативной подготовке новостей.

В период обучения студенты встретились с ведущими журналистами Report. Тренинги для них провели главный редактор Мурад Алиев, заместитель главного редактора Эмиль Гулиев, заместитель главного редактора Джавид Османов.

Медиашкола Report начала свою деятельность в июне 2018 года. Ее целью является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиашколу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиаструктурах страны.