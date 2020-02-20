В Медиа-школе Report к учебной программе примкнула новая группа

Стартовала учебная программа для новой группы "Медиа-школы" Информационного агентства Report.

Семь обратившихся в Report молодых людей будут готовить в агентстве новости, интервью, репортажи, исследования, изучат тайны журналистской профессии.

Главный редактор Информационного агентства Report Мурад Алиев на встрече с участниками программы отметил, что перед "Медиа-школой" Report стоит ряд важных вопросов: "В Информационном агентстве Report для набравшихся практического опыта молодых журналистов открываются широкие возможности. Каждый выпускник после окончания обучения при трудоустройстве преодолевает своего рода сложный период, совершенствуется в информационной среде".

Координатор "Медиа-школы" Report Исмаил Рафигоглу подчеркнул, что наряду с повышением практических знаний и навыков по профессии, важно также донесение новшеств, появляющихся в глобальной информационной среде: "Мультимедийная журналистика уже установилась везде. Современный журналист должен уметь доносить информацию самыми разными методами. В "Медиа-школе" Report наряду с традиционными знаниями мы стараемся преподавать и новшества".

В период обучения планируются встречи юных журналистов с ведущими медиа-специалистами.

Отметим, что "Медиа-школа" Информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. Целью "Медиа-школы" является подготовить профессиональные кадры в сфере медиа в Азербайджане, привить молодым журналистам современные тренды мировой журналистики. В школе были применены новейшие методы обучения, были укреплены практические знания и навыки молодых кандидатов.

За этот период состоялось несколько выпусков, успешно окончившим "Медиа-школу" Report выпускникам были вручены сертификаты.