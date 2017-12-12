В Йемене погибли четыре захваченных хуситами журналиста

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ /Министр информации Йемена Муаммар аль-Эрьяни заявил, что четверо журналистов телеканала Yemen Today, удерживаемых в заложниках почти две недели повстанцами-хуситами, скончались, остальных хуситы переместили в неизвестное место, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Подтверждены новости о гибели четверых журналистов, раненых во время штурма хуситами здания канала Yemen Today", — написал министр Муаммар аль-Эрьяни в Twitter. По его данным, раненым журналистам, истекавшим кровью, не оказывалась медицинская помощь, в результате чего они скончались.

Имена скончавшихся министр не назвал.

"Сегодня хуситы перевезли удерживаемых в заложниках журналистов, работающих на Yemen Today, в неизвестное место. Не исключаю, что это может быть подготовка к их ликвидации", — написал министр. Он отметил, что журналисты безоружны, и смысла удерживать их или убивать нет.

Аль-Эрьяни призвал профсоюз арабских журналистов и другие международные организации, а также спецпосланника ООН по Йемену вмешаться в ситуацию и оказать давление на хуситов, чтобы те отпустили на свободу журналистов.

Повстанцы 2 декабря захватили в столице Йемена Сане здание телецентра, где располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент Sputnik. Журналисты в знак протеста в воскресенье объявили голодовку. Два источника, имеющих контакты с повстанцами в этой стране, сообщили РИА Новости, что корреспондент Sputnik вместе с другими журналистами удерживается хуситами в здании телецентра. Общее число задержанных — 41 человек.

Жена корреспондента сообщила РИА Новости в понедельник, что он не выходил на связь уже неделю.

Член политбюро движения хуситов "Ансар Алла" Халима Джахаф заявила РИА Новости, что повстанцы-хуситы отпустят на свободу журналистов, удерживаемых ими в здании канала Yemen Today в Сане, после проведения следственных процедур.

Канал Yemen Today известен как связанный с партией экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), которая в день захвата телецентра призвала йеменских граждан защитить страну от движения хуситов "Ансар Алла", своих недавних союзников, с которыми произошел конфликт.

Данный канал транслировал выступление экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, в котором он призвал начать восстание против хуситов и запретил лояльным себе военным подчиняться их приказам. Салех впоследствии погиб в перестрелке с хуситами, которые его преследовали.