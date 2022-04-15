В Губе почтили память ставшего шехидом журналиста Магеррама Ибрагимова

В Губинском районе Азербайджана состоялась церемония почтения памяти журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова.

В Губинском районе Азербайджана почтили память ставшего шехидом в Кельбаджаре журналиста Магеррама Ибрагимова.

Как сообщает северное бюро Report, в церемонии в парке "Шехиды медиа" приняли участие руководство Исполнительной власти Губинского района, члены семьи шехида, коллеги и представители общественности.

Они посетили установленный в парке памятник журналистам-шехидам, возложили к нему цветы. Затем минутой молчания была почтена память всех шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Брат покойного журналист Аскер Ибрагимов сказал, что гордится своим братом: "Я здесь вспоминаю Магеррама не только как брата, но и как коллегу. Я привел его в журналистику и не жалею об этом. Магеррам стал шехидом, выполняя свой профессиональный долг. Мы всей семьей служили и служим государству, народу. Если дети Магеррама захотят стать военными журналистами, я поддержу их в этом".