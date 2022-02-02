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В Германии запретили вещание российского телеканала RT DE

В Германии запретили вещание российского телеканала RT DE Немецкий регулятор MABB запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ из-за отсутствия лицензии.
Медиа
2 февраля 2022 г. 17:09
В Германии запретили вещание российского телеканала RT DE

Немецкий регулятор MABB запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ из-за отсутствия лицензии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, у RT DE Productions есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде.

Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Глава регулятора Ева Флекена сообщила, что канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке.

В пресс-службе телеканала RT DE назвали действия регулятора неправомерными и заявили, что они "нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT)". Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от ОБСЕ осудить действия властей Германии против RT.

Российская сторона готова ввести ограничения и штрафы против YouTube и немецких СМИ в России.

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Версия на английском языке Germany bans Russian TV channel

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