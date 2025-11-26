В БГУ состоялась презентация книги о журналисте-шехиде Магерраме Ибрагимове

На факультете журналистики Бакинского государственного университета (БГУ) состоялась презентация книги "Песня вечности жизни журналиста", посвященной памяти Магеррама Ибрагимова, который в период Отечественной войны воевал на передовой информационной борьбы в качестве военного журналиста и погиб, подорвавшись на мине близ села Сусузлуг Кяльбаджарского района в результате армянского теракта.

Как сообщает Report, заместитель декана по социальным вопросам и работе со студентами факультета журналистики Самир Мирзоев отметил, что проведение подобных мероприятий играет большую роль в становлении молодых журналистов профессионалами. Он сказал, что книга рассказывает о жизни и деятельности журналиста-шехида.

Рецензент книги, депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев подчеркнул, что издание отражает не только профессиональную деятельность журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова, но и его преданность Родине и профессии. Он рассказал о значении 44-дневной Отечественной войны в истории Азербайджана, подчеркнув, что эта война, наряду с военной доблестью нашей Армии, является олицетворением национального единства нашего народа и самоотверженности, проявленной медиа на фронте и в тылу.

Автор книги, журналист Аскер Алиоглу отметил, что его брат Магеррам Ибрагимов был патриотом, глубоко предан своей профессии. Он рассказал, что Магеррам Ибрагимов с первого дня Отечественной войны был направлен на фронт, постоянно находился в горячих точках и достойно выполнял долг военного журналиста. После окончания Отечественной войны Магеррам Ибрагимов вместе с коллегами-журналистами посещал села нашего древнего края, разрушенного армянскими вандалами, снимал руины и превращал их в историю. А. Алиоглу подчеркнул, что книга "Песня вечности жизни журналиста" писалась в течение четырех лет с целью донести до широкой аудитории проделанную Магеррамом Ибрагимовым работу.

Декан факультета журналистики Вугар Алиев и заведующий кафедрой мультимедиа и электронных коммуникаций, профессор Гулу Магеррамли поделились теплыми воспоминаниями о Магерраме Ибрагимове. Они рассказали о трудолюбии, целеустремленности и человеческих качествах журналиста-шехида, отметили, что память о нем навсегда сохранится.

В завершение встречи были даны ответы на вопросы студентов, которым автор вручил книгу с автографом.