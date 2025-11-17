Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Баку стартовала программа Euronews Academy по цифровой журналистике

    Медиа
    • 17 ноября, 2025
    • 10:42
    В Баку стартовала программа Euronews Academy по цифровой журналистике

    В Баку стартовала очередная обучающая программа Euronews Academy, посвященная теме "Цифровая журналистика" (Digital Journalism).

    Как сообщает Report, проект реализуется в рамках сотрудничества между Агентством по развитию медиа Азербайджана и телеканалом Euronews.

    Директор бакинского офиса Euronews Фернандо Соареш заявил, что Euronews Academy является важной площадкой для обмена международным опытом в сфере медиа, а тренинг по цифровой журналистике предоставляет участникам возможность на практике изучить мировые стандарты медиа и применение новых технологий.

    Заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли подчеркнул, что развитие медиа напрямую связано с инновационными подходами и повышением профессионализма, а подобные международные проекты способствуют укреплению цифровых навыков местных журналистов и устойчивому развитию медиасреды.

    В первый день тренинга известный специалист телеканала Euronews - мультимедийная журналистка Туба Алтункая с более чем 14-летним международным опытом - познакомит участников с принципами анализа данных, фактчекинга и построения сюжетов в цифровой среде.

    Образовательный процесс продолжится интерактивными лекциями, групповыми заданиями и видеоанализом.

    "Euronews Academy" layihəsi çərçivəsində "Rəqəmsal Jurnalistika" mövzusunda təlim proqramına başlanıb

