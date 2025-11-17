В Баку стартовала программа Euronews Academy по цифровой журналистике

В Баку стартовала очередная обучающая программа Euronews Academy, посвященная теме "Цифровая журналистика" (Digital Journalism).

Как сообщает Report, проект реализуется в рамках сотрудничества между Агентством по развитию медиа Азербайджана и телеканалом Euronews.

Директор бакинского офиса Euronews Фернандо Соареш заявил, что Euronews Academy является важной площадкой для обмена международным опытом в сфере медиа, а тренинг по цифровой журналистике предоставляет участникам возможность на практике изучить мировые стандарты медиа и применение новых технологий.

Заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли подчеркнул, что развитие медиа напрямую связано с инновационными подходами и повышением профессионализма, а подобные международные проекты способствуют укреплению цифровых навыков местных журналистов и устойчивому развитию медиасреды.

В первый день тренинга известный специалист телеканала Euronews - мультимедийная журналистка Туба Алтункая с более чем 14-летним международным опытом - познакомит участников с принципами анализа данных, фактчекинга и построения сюжетов в цифровой среде.

Образовательный процесс продолжится интерактивными лекциями, групповыми заданиями и видеоанализом.