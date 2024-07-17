В Баку прошло мероприятие, посвященное Национальному дню прессы

Общественное объединение Поддержки развития сферы рекламы и маркетинга организовало мероприятие, посвященное 22 июля – Национальному дню прессы.

Общественное объединение Поддержки развития сферы рекламы и маркетинга организовало мероприятие, посвященное 22 июля – Национальному дню прессы.

Как сообщает Report, на встрече присутствовали журналисты, много лет работающие в медиа-структурах.

Подчеркнув, что "пресса - зеркало общества", выступающие пожелали представителям СМИ и молодым журналистам с честью нести бремя этой нелегкой профессии и быть полезными государству и народу.

После этого журналистам, присутствующим на мероприятии, вручили памятные подарки.