В Баку проходит III Форум по общественным процессам в медиапространстве

В Баку проходит III Форум на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованный Агентством развития медиа (MEDİA).

Как сообщает Report, в церемонии открытия форума принимают участие исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмаилов, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, начальник Бакинского городского главного управления архитектуры и градостроительства Риад Гасымов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов и др.

Форум продолжит свою работу панельными сессиями на темы "Медиаповестка в Год градостроительства и архитектуры", "Непредвиденные риски в цифровой среде: совместная борьба с вредоносной информацией" и "Цифровое развитие: медиа, искусственный интеллект и инновации".