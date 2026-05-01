В Баку проходит III Форум по общественным процессам в медиапространстве
Медиа
- 01 мая, 2026
- 10:16
В Баку проходит III Форум на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованный Агентством развития медиа (MEDİA).
Как сообщает Report, в церемонии открытия форума принимают участие исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмаилов, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, начальник Бакинского городского главного управления архитектуры и градостроительства Риад Гасымов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов и др.
Форум продолжит свою работу панельными сессиями на темы "Медиаповестка в Год градостроительства и архитектуры", "Непредвиденные риски в цифровой среде: совместная борьба с вредоносной информацией" и "Цифровое развитие: медиа, искусственный интеллект и инновации".
