В Баку проходит II Азербайджано-Узбекский медиа форум на тему "Цифровая трансформация и медиа".

Как сообщает Report, в рамках Форума будут обсуждаться такие темы, как "Медиа-партнерство в цифровую эпоху: совместные инициативы в направлении информационной безопасности", "Этическая ответственность в цифровой информационной среде" и др. вопросы.

В мероприятии принимают участие представители государственных структур и медиасообщества двух стран: исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмат Саттаров, посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, а также заведующий сектором отдела коммуникаций Администрации президента Узбекистана Дилшод Саиджанов и проректор по науке и инновациям Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Нозима Муратова.