Bakıda II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumu keçirilir
Media
- 30 sentyabr, 2025
- 10:21
Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə "Rəqəmsal transformasiya və media" mövzusunda II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumunun açılış mərasimi keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, tədbir çərçivəsində "Rəqəmsal dövrdə media tərəfdaşlığı: İnformasiya təhlükəsizliyi istiqamətində birgə təşəbbüslər", "Rəqəmsal informasiya mühitində etik məsuliyyət" və digər mövzular müzakirə olunacaq.
Qeyd edək ki, Forumun açılışında Özbəkistan rəsmiləri, hər iki ölkənin media rəhbərləri və jurnalistlər iştirak edirlər.
Son xəbərlər
10:30
Azərbaycan 8 ayda Rusiyaya 814 milyon dollarlıq qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edibBiznes
10:28
Varşava-Barselona təyyarəsi nasazlığa görə geri qayıdıbDigər ölkələr
10:28
İcraçı direktor: Media süni intellektdən daha maraqlı kontent yaratmaq üçün yararlanmalıdırMedia
10:26
"SOCAR Green": 100 % karbonsuz enerjini təmin etmək olarEnergetika
10:24
Foto
Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
10:24
Nazir: "Xəzərdə KES-lərin inkişafını qiymətləndirmək üçün işlər aparılır"Energetika
10:23
Əhməd İsmayılov: Azərbaycanla Özbəkistanın media əməkdaşlığı region üçün nümunəvi model ola bilərMedia
10:23
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri VI turdakı mübahisəli epizodları şərh edibFutbol
10:22