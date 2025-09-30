İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Bakıda II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumu keçirilir

    Media
    • 30 sentyabr, 2025
    • 10:21
    Bakıda II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumu keçirilir

    Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə "Rəqəmsal transformasiya və media" mövzusunda II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumunun açılış mərasimi keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir çərçivəsində "Rəqəmsal dövrdə media tərəfdaşlığı: İnformasiya təhlükəsizliyi istiqamətində birgə təşəbbüslər", "Rəqəmsal informasiya mühitində etik məsuliyyət" və digər mövzular müzakirə olunacaq.

    Qeyd edək ki, Forumun açılışında Özbəkistan rəsmiləri, hər iki ölkənin media rəhbərləri və jurnalistlər iştirak edirlər.

