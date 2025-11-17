Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    • 17 ноября, 2025
    • 19:44
    Euronews открыл офис в Баку

    В Баку состоялась церемония открытия офиса Euronews - одного из ведущих европейских телеканалов, вещающего по всему миру на 20 языках.

    Как передает Report, с приветственной речью выступил председатель правления телеканала Педро Варгас Давид.

    В рамках мероприятия были представлены некоторые из реализованных Euronews по сей день проектов в сотрудничестве с Азербайджаном.

    Также состоялась запись выпуска шоу Eurasia Talks, содержащего интервью с лидерами стран Центральной Азии и Южного Кавказа о ключевых политических, экономических и социальных процессах, влияющих на отношения региона с Европой.

    Затем мероприятие продолжилось культурной программой.

    Bakıda "Euronews"un yerli ofisi açılıb

