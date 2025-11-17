Euronews открыл офис в Баку
Медиа
- 17 ноября, 2025
- 19:44
В Баку состоялась церемония открытия офиса Euronews - одного из ведущих европейских телеканалов, вещающего по всему миру на 20 языках.
Как передает Report, с приветственной речью выступил председатель правления телеканала Педро Варгас Давид.
В рамках мероприятия были представлены некоторые из реализованных Euronews по сей день проектов в сотрудничестве с Азербайджаном.
Также состоялась запись выпуска шоу Eurasia Talks, содержащего интервью с лидерами стран Центральной Азии и Южного Кавказа о ключевых политических, экономических и социальных процессах, влияющих на отношения региона с Европой.
Затем мероприятие продолжилось культурной программой.
Последние новости
20:05
Фото
Азербайджан принял участие в благотворительной ярмарке НАТОВнешняя политика
19:50
Макрон заявил о совместной работе ЕС и США над усилениями санкций против РФДругие страны
19:44
Фото
Euronews открыл офис в БакуМедиа
19:40
Фото
Ялчын Рафиев: Азербайджан обязуется сократить выбросы на 40% на 15 лет раньшеCOP29
19:39
Байрамов назвал энергетику приоритетом сотрудничества с Центральной АзиейВнешняя политика
19:31
Глава Euronews: Азербайджан - это страна для инвестиций, визитов и партнерстваМедиа
19:27
СМИ: В Британии могут начать изымать ювелирные украшения у мигрантовДругие страны
19:16
Фото
Главы МИД Израиля и Грузии обсудили двустороннее сотрудничествоДругие страны
19:07