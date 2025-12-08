Шесть сотрудников Global Media Group победили в конкурсе MEDIA
Шесть сотрудников медиаорганизаций, входящих в холдинг Global Media Group, стали победителями индивидуального конкурса для журналистов, объявленного Агентством развития медиа Азербайджана (MEDİA).
Как сообщает Report, среди победителей - сотрудники Report Санан Агамалызаде (лучший репортаж) и Нихат Пир (лучшее журналистское расследование).
Кроме того, победителями стали: сотрудник Caliber.az Тимур Рзаев (лучший репортаж), сотрудница сайта Oxu.az Азиза Исмайлова (лучшее журналистское расследование), сотрудник газеты Kaspi Азад Алиев (лучший общественно-политический анализ) и сотрудник Baku TV Вюсал Лалаев (лучший социально-экономический репортаж).
