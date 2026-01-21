Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане в 2025 году 7 телеканалам было сделано предупреждение

    Медиа
    • 21 января, 2026
    • 12:33
    В Азербайджане в 2025 году 7 телеканалам было сделано предупреждение

    В 2025 году в Азербайджане 7 телеканалам сделано предупреждение, принято решение о временной приостановке вещания 4 телеканалов.

    Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Аудиовизуальном совете.

    Отмечено, что в прошлом году был составлен протокол о наложении штрафа на ООО Muz TV Azərbaycan, которому принадлежит канал MTV, в размере от 3 000 до 4 000 манатов.

    Кроме того, в 2025 году за нарушение требований закона "О медиа" были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении 11 операторов и направлены в соответствующие суды. По решению суда каждый оператор был оштрафован на 5 000 манатов.

    Аудиовизуальный совет телеканалы предупреждение
    Ötən il 7 telekanala xəbərdarlıq edilib

    Последние новости

    12:40
    Фото

    Ильхам Алиев принял делегацию в связи с "Премией Заида за человеческое братство"

    Внутренняя политика
    12:34
    Фото
    Видео

    К месту пожара на объекте в Дярнягюле привлечены сотрудники полиции - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:33

    В Азербайджане в 2025 году 7 телеканалам было сделано предупреждение

    Медиа
    12:29

    Водитель Range Rover арестован за опасное вождение

    Происшествия
    12:27

    Dell Technologies будет участвовать в создании суперкомпьютерного центра в Азербайджане

    ИКТ
    12:25

    Опрос: Свыше 80% казахстанцев выразили доверие Токаеву

    В регионе
    12:14
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Давосе с представителем компании Dell Technologies

    Внешняя политика
    12:04

    В Милли Меджлисе инициированы общественные слушания по минной безопасности

    Милли Меджлис
    12:02

    Эстония рассматривает крупнейшую закупку ПВО в своей истории

    Другие страны
    Лента новостей