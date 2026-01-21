В Азербайджане в 2025 году 7 телеканалам было сделано предупреждение
- 21 января, 2026
- 12:33
В 2025 году в Азербайджане 7 телеканалам сделано предупреждение, принято решение о временной приостановке вещания 4 телеканалов.
Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Аудиовизуальном совете.
Отмечено, что в прошлом году был составлен протокол о наложении штрафа на ООО Muz TV Azərbaycan, которому принадлежит канал MTV, в размере от 3 000 до 4 000 манатов.
Кроме того, в 2025 году за нарушение требований закона "О медиа" были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении 11 операторов и направлены в соответствующие суды. По решению суда каждый оператор был оштрафован на 5 000 манатов.
