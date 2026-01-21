Ötən il 7 telekanala xəbərdarlıq edilib
Media
- 21 yanvar, 2026
- 11:42
Ötən il Azərbaycanda 7 telekanala xəbərdarlıq edilib, 4 telekanalın yayımının müvəqqəti dayandırılması barədə qərar qəbul olunub.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Audiovizual Şuradan bildirilib.
Məlumatda həmçinin vurğulanıb ki, ötən il "MTV" kanalının aid olduğu "Muz TV Azərbaycan" MMC-nin 3 000 manatdan 4 000 manatadək məbləğdə cərimələnməsi ilə bağlı protokol tərtib edilib.
Bundan başqa, keçən il "Media haqqında" qanunun tələblərini yerinə yetirmədiyinə görə 11 operatorla bağlı inzibati cərimə protokolu tərtib olunaraq müvafiq məhkəmələrə göndərilib. Məhkəmələrin qərarına əsasən, operatorların hər biri 5 000 manat cərimələnib.
Son xəbərlər
12:04
"Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununa 26 mindən çox bilet satılıbDigər
12:03
Bakıda obyekt yanırDigər
11:54
Milli Məclisdə mina təhlükəsizliyi ilə bağlı ictimai dinləmənin keçirilməsi təklif olunubMilli Məclis
11:53
ADSEA: Qarlı hava su təchizatına təsir etməyibİnfrastruktur
11:51
KİV: Fransa Qrenlandiyada NATO təlimlərinin keçirilməsini istəyirDigər ölkələr
11:50
"Napoli"nin hücumçusu karyerasını İtaliyanın digər klubunda davam etdirə bilərFutbol
11:49
Ötən il Azərbaycan neft koksunun ixracından qazancını 4 dəfəyə yaxın artırıbEnergetika
11:49
Azərbaycanda super kompüter mərkəzinin yaradılmasında "Dell Technologies" iştirak edəcəkİKT
11:48