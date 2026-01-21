İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ötən il 7 telekanala xəbərdarlıq edilib

    Media
    • 21 yanvar, 2026
    • 11:42
    Ötən il 7 telekanala xəbərdarlıq edilib

    Ötən il Azərbaycanda 7 telekanala xəbərdarlıq edilib, 4 telekanalın yayımının müvəqqəti dayandırılması barədə qərar qəbul olunub.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Audiovizual Şuradan bildirilib.

    Məlumatda həmçinin vurğulanıb ki, ötən il "MTV" kanalının aid olduğu "Muz TV Azərbaycan" MMC-nin 3 000 manatdan 4 000 manatadək məbləğdə cərimələnməsi ilə bağlı protokol tərtib edilib.

    Bundan başqa, keçən il "Media haqqında" qanunun tələblərini yerinə yetirmədiyinə görə 11 operatorla bağlı inzibati cərimə protokolu tərtib olunaraq müvafiq məhkəmələrə göndərilib. Məhkəmələrin qərarına əsasən, operatorların hər biri 5 000 manat cərimələnib.

    Audiovizual Şura telekanal yayım xəbərdarlıq Məhkəmə cərimə

    Son xəbərlər

    12:04

    "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununa 26 mindən çox bilet satılıb

    Digər
    12:03

    Bakıda obyekt yanır

    Digər
    11:54

    Milli Məclisdə mina təhlükəsizliyi ilə bağlı ictimai dinləmənin keçirilməsi təklif olunub

    Milli Məclis
    11:53

    ADSEA: Qarlı hava su təchizatına təsir etməyib

    İnfrastruktur
    11:51

    KİV: Fransa Qrenlandiyada NATO təlimlərinin keçirilməsini istəyir

    Digər ölkələr
    11:50

    "Napoli"nin hücumçusu karyerasını İtaliyanın digər klubunda davam etdirə bilər

    Futbol
    11:49

    Ötən il Azərbaycan neft koksunun ixracından qazancını 4 dəfəyə yaxın artırıb

    Energetika
    11:49

    Azərbaycanda super kompüter mərkəzinin yaradılmasında "Dell Technologies" iştirak edəcək

    İKT
    11:48

    İcbari Sığorta Bürosunun yenilənmiş internet səhifəsi istifadəyə verilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti