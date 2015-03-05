​В Азербайджане обнародованы названия некоторых информационных сайтов, привлеченных к мониторингу

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Завершился мониторинг информационных сайтов Азербайджана, проводимых институтом языкознания им. Насими НАНА.

Об этом Report сообщила ведущий специалист отдела мониторинга института языкознания им. Насими, руководитель мониторинговой группы по сайтам Назакет Казиева.

"В настоящее время в отделе идет анализ проделанной работы. В ближайшее время в Академии наук планируется провести пресс-конференцию по итогам мониторинга". Она отметила, что главной целью мониторинга является обеспечение соблюдения в электронных СМИ норм азербайджанского литературного языка и повышение языковой подготовки специалистов, работающих в этой сфере: "К мониторингу привлечены более 10 сайтов. Это report.az, qafqazinfo.az, trend.az, publika.az, milli.az и другие сайты".