​В Азербайджане государственную регистрацию прошли 4 100 НПО, количество СМИ достигло 5 100

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане из года в год увеличивается количество неправительственных организаций, играющих важную роль в развитии гражданского общества. На сегодняшний день количество некоммерческих организаций превысило 4 100".

Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов. По его словам, в стране государственную регистрацию прошли около 5 100 средств массовой информации.

Министр отметил, что в нотариальных органах также из года в год растет количество нотариальных действий и актов гражданского состояния: "За 9 месяцев 2015 года в нотариальных органах произведено 2,5 млн. операций, из них свыше 90% приходится на долю широко применяемого в стране специального института нотариата. В органах регистрации оформлено более 245 тыс. актов гражданского состояния, свыше 124 тыс. фактов рождения и более 50 тыс. браков. В госбюджет уплачено 27 млн. манатов пошлин".