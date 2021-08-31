В Азербайджане COVID-19 заразился 291 журналист, 12 умерли

Согласно результатам мониторинга, проведенного Профсоюзом журналистов, со дня начала пандемии по сегодняшний день в Азербайджане COVID-19 заразился 291 журналист, 12 умерли.

Согласно результатам мониторинга, проведенного Профсоюзом журналистов, со дня начала пандемии по сегодняшний день в Азербайджане COVID-19 заразился 291 журналист, 12 умерли.

Об этом Report сообщил председатель Профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли.

По его словам, среди заболевших 178 человек заразились на начальном этапе пандемии, 57 человек - во время второй волны, 56 человек – на последнем этапе.

Он отметил, что среди скончавшихся 10 человек потеряли жизни во время первой и второй волны пандемии, а еще двое - на последнем этапе.