Согласно результатам мониторинга, проведенного Профсоюзом журналистов, со дня начала пандемии по сегодняшний день в Азербайджане COVID-19 заразился 291 журналист, 12 умерли.
Об этом Report сообщил председатель Профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли.
По его словам, среди заболевших 178 человек заразились на начальном этапе пандемии, 57 человек - во время второй волны, 56 человек – на последнем этапе.
Он отметил, что среди скончавшихся 10 человек потеряли жизни во время первой и второй волны пандемии, а еще двое - на последнем этапе.