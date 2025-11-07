В Академии Global Media Group стартовала новая программа для молодых журналистов

В рамках Академии Global Media Group стартовала совместная обучающая программа медиа-школы Report и Профессиональной медиа-школы.

Как сообщает Report, из числа подавших заявки были отобраны 10 студентов, которые в течение курса будут изучать основы новостной журналистики, а также получат практические знания по фотожурналистике, цифровому маркетингу и развитию "мягких навыков" (soft skills). Особое внимание в программе уделено цифровым медиа и новостному формату.

В Профессиональной медиа-школе состоялась встреча студентов с главой департамента человеческих ресурсов Global Management Сеадет Исмайловой, главный менеджер отдела кадров Мялякназ Юсифова, главный редактор агентства Report Намиг Майылов, руководитель медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу, а также преподаватели школы - директор Global Photostock Рамиль Зейналов, руководитель отдела маркетинга Лаура Сеидбейова и PR-менеджер Вусал Бекиров.

Сеадет Исмайлова подчеркнула, что в Академии Global Media Group проводятся серьезные и практикоориентированные тренинги: "Многие годы мы успешно реализуем различные медиа-проекты, и над программой работают профессионалы. В этом проекте мы усиливаем компонент, связанный с цифровыми технологиями и современными медиа. В соответствии с политикой холдинга, при открытии вакансий в первую очередь рассматриваются выпускники наших курсов - лучшие из них получают приглашение на работу".

Главный редактор Report Намиг Майылов отметил, что в журналистике важно иметь искренний интерес к профессии. "Работать с молодыми людьми, которые приходят в медиа с любовью к профессии, - огромное удовольствие. Это не легкое дело: в нем есть стресс, спешка и ответственность, но журналистика остается невероятно увлекательной. Даже в 60 лет, беря интервью, чувствуешь себя молодым. Уверен, знания, полученные здесь, помогут вам в будущем", - сказал он.

Исмаил Рафикоглу поздравил студентов, прошедших отбор и подчеркнул, что выбор был непростым: "Мы тщательно формировали эту группу. Каждый студент заслужил свое место, успешно выполнив тестовое задание. Уверен, предстоящие месяцы станут для вас важным шагом к профессиональному росту".