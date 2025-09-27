В Агентстве по развитию медиа проведено мероприятие по случаю Дня памяти

В Агентстве по развитию медиа (MEDİA) состоялось мероприятие по случаю Дня памяти - 27 сентября.

Как сообщает Report, сначала минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за территориальную целостность Азербайджана.

Исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмаилов отметил во вступительном слове, что великолепная победа, достигнутая в Отечественной войне под руководством верховного главнокомандующего, не только положила начало новому этапу современной истории Азербайджана, но и продемонстрировала решимость и волю, единство и солидарность нашего народа. Особо отметив самоотверженную деятельность представителей СМИ в период 44-дневной Отечественной войны, А.Исмаилов подчеркнул исключительную роль азербайджанских журналистов в обеспечении местной общественности точной и беспристрастной информацией, а также в донесении правды об Азербайджане до мировой общественности.

Заместитель исполнительного директора агентства Натиг Мамедли отметил, что именно эта историческая дата является не только символом национальной солидарности и единства, но и ярким показателем борьбы нашего народа за свободу и справедливость. По его словам, победа, достигнутая ценой жизни и крови наших шехидов, является источником как ответственности, так и вдохновения на пути дальнейшего развития азербайджанского общества.

Затем выступила начальник отдела проектов поддержки СМИ и стратегического планирования MEDİA Мехрибан Мамедова, которая отметила, что День памяти - это не только день, когда мы чтим светлую память наших героев-шехидов, но и день, который оставил вечный след в национальной памяти азербайджанского народа, в идеях государственности и в истории борьбы за свободу. По ее словам, одной из основных задач, стоящих перед СМИ, является именно широкое освещение этой героической летописи, сохранение светлой памяти шехидов и передача их боевого духа будущим поколениям.

Начальник отдела по работе с медиа-субъектами и журналистами агентства Эльшан Агаев коснулся деятельности журналистов, работавших на информационном фронте в период Отечественной войны. Он отметил, что представители СМИ, действуя не только в тылу, но и на передовой, обеспечивали общественность страны оперативной и точной информацией, а также доносили справедливый голос Азербайджана до мировой общественности.

После этого коллектив Агентства по развитию медиа посетил парк Победы и возложил цветы к подножию памятника Победы.