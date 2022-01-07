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В 2021 году в мире убиты 55 журналистов

В 2021 году в мире убиты 55 журналистов С 2006 года все еще остаются нераскрытыми 87 процентов всех убийств журналистов
Медиа
7 января 2022 г. 12:22
В 2021 году в мире убиты 55 журналистов
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В 2021 году во всем мире было убито 55 журналистов и работников СМИ, сообщает Report cо ссылкой на данные ЮНЕСКО.

"В 2021 году слишком много журналистов вновь заплатили непомерную цену за то, чтобы рассказать правду", – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Она подчеркнула, что сегодня, в период пандемии и экономических потрясений, мир нуждается в независимой и правдивой информации больше, чем когда-либо. Глава ЮНЕСКО призвала сделать все для того, чтобы журналисты могли снабжать всех этой информацией, работая в атмосфере, свободной от страха.

В 2021 году в ЮНЕСКО поступили данные о пятидесяти пяти убийствах журналистов. Две трети из них произошли в странах, где нет вооруженных конфликтов. Всего несколько лет назад, в 2013 году, две трети убийств журналистов приходились на страны, находившиеся в состоянии конфликта. Многие из сегодняшних преступлений в отношении представителей прессы связаны с публикациями или подготовкой материалов с разоблачениями тех или иных правонарушений.

Больше всего журналистов в 2021 году было убито в двух регионах - Азиатско-Тихоокеанском регионе, где погибли 23 журналиста, и в Латинской Америке и Карибском бассейне – 14 журналистов.

Согласно данным ЮНЕСКО, с 2006 года все еще остаются нераскрытыми 87 процентов всех убийств журналистов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il dünyada 55 jurnalist öldürülüb

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