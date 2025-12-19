Узбекистан предлагает создать совместный центр фактчекинга тюркских стран

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Узбекистан предлагает создать совместный центр фактчекинга тюркских государств в рамках борьбы с дезинформацией.

    Как сообщает корреспондент Report, с таким предложением выступил президент узбекского Aloqabank, государственный советник по вопросам языка, духовности и просвещения Хамза Джумаев на Форуме тюркских государств по борьбе с дезинформацией в Анкаре.

    По его словам, для эффективного противодействия дезинформации необходимо формирование общей медиаплатформы тюркского мира. "Можно создать медиа-школы и академии журналистики тюркского мира, но наряду с этим должны быть учреждены и совместные центры по проверке фактов. Мы также можем принимать представителей СМИ братских стран в состав наших пресс-советов, чтобы совместно и более уверенно демонстрировать общую позицию против внешних воздействий", - отметил он.

    Узбекистан форум тюркские страны ОТГ Анкара
    Özbəkistan nümayəndəsi: Türk dövlətlərinin birgə faktların yoxlanılması mərkəzləri yaradılmalıdır

