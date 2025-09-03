Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    "Узбекистан 24" подготовил специальный сюжет о Baku TV

    Медиа
    • 03 сентября, 2025
    • 19:11
    Группа представителей телевидения Узбекистана побывала в редакции Baku TV.

    Как сообщает Report, в делегацию во главе с заместителем председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана Мамадамином Сафаровым вошли также главный режиссер телеканала "Узбекистан 24" Даврон Пулатов, телеоператор высшей категории Эльдор Рустамов, редактор отдела международных новостей Мадинабону Хамраева, главный специалист Телерадиоцентра "Узбекистан МТРК" Жасур Махмудов и специалист 1-й категории Ташкентского медиа-центра Улугжон Сафаров.

    Данный визит транслировался на канале "Узбекистан 24".

    В сюжете сообщается, что делегация близко ознакомилась с рабочим процессом Baku TV, входящего в Global Media Group, и получила подробную информацию о фильмах и документальных проектах канала, завоевавших международный успех.

    В сюжете также подчеркивается, что во время встречи директор Baku TV Рамин Джафаров предоставил гостям подробную информацию о деятельности канала, современных технологиях вещания и международной медиа-сети.

    Подробнее в сюжете Baku TV:

