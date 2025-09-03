İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    "Özbəkistan 24" kanalı "Baku TV" haqqında xüsusi süjet hazırlayıb

    Media
    • 03 sentyabr, 2025
    • 19:02
    Özbəkistan 24 kanalı Baku TV haqqında xüsusi süjet hazırlayıb

    Ötən günlərdə Özbəkistanın bir qrup televiziya sahəsində məşğul olan nümayəndələri "Baku TV"-nin qonağı olublar. 

    "Report"un məlumatına görə, qonaqlar arasında Özbəkistan Milli Teleradio Kompaniyası sədrinin müavini Mamadamin Safarovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti - "Özbəkistan 24" telekanalının baş rejissoru Davron Pulatov, ali kateqoriyalı televiziya operatoru Eldor Rustamov, beynəlxalq xəbərlər şöbəsinin redaktoru Madinabonu Xamrayeva, "Özbəkistan MTRK" Teleradio Mərkəzinin baş mütəxəssisi Jasur Maxmudov və Daşkənd Media Mərkəzinin 1-ci kateqoriyalı mütəxəssisi Uluğjon Safarov olub.

    Bu barədə "Özbəkistan 24" kanalında xəbər süjeti yayımlanıb.

    Süjetdə bildirilib ki, heyət "Global Media Group"a daxil olan Baku TV-nin iş prosesi ilə yaxından tanış olub və kanalın beynəlxalq uğurlar qazanmış film və sənədli layihələri haqqında ətraflı məlumat verilib.

    Süjetdə həmçinin görüş zamanı Baku TV-nin direktoru Ramin Cəfərovun qonaqlara kanalın fəaliyyəti, müasir yayım texnologiyaları və beynəlxalq media şəbəkəsi haqqında ətraflı məlumat verdiyi vurğulanıb.

    Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

    "Özbəkistan 24" kanalı "Baku TV" haqqında xüsusi süjet hazırlayıb

    Global Media Group Baku TV Özbəkistan Daşkənd
    Rus Versiası Rus Versiası
    Video
    "Узбекистан 24" подготовил специальный сюжет о Baku TV

    Son xəbərlər

    19:19

    Braziliyada keçiriləcək COP30 logistika böhranı ilə üz-üzədir

    Ekologiya
    19:08

    Qarabağda Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçiriləcək

    Qarabağ
    19:02
    Video

    "Özbəkistan 24" kanalı "Baku TV" haqqında xüsusi süjet hazırlayıb

    Media
    18:52

    Misir Prezidenti azərbaycanlı alimi birinci dərəcəli ordenlə təltif edib

    Diaspor
    18:51

    Azərbaycanlı akademik BMT-nin Cenevrə sammitində Qərbi azərbaycanlıların hüquqları barədə çıxış edib

    Xarici siyasət
    18:44

    Putin Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində problemlərin olduğunu etiraf edib

    Digər
    18:36

    ABŞ-Gürcüstan hərbi tərəfdaşlığı müzakirə olunub

    Region
    18:31

    Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul nəticələri elan olunub

    Elm və təhsil
    18:31

    Putin: Rusiya Ukrayna ilə danışıqların səviyyəsini artırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti