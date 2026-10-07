Упоминание Азербайджана в некоторых зарубежных медиа в связи с Августом Ханнингом — часть кампании против страны — ОФИЦИАЛЬНО

Упоминание Азербайджана в информации в ряде зарубежных медиаресурсов о расследовании в отношении бывшего руководителя Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга носит дезинформационный характер и расценивается как составная часть интенсивно проводимой в последнее время кампании по очернению Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета по медиа и телерадиовещанию.

Совет отмечает серьезную обеспокоенность тем, что необоснованные утверждения, связывающие Азербайджана с упомянутым следственным делом, первоначально распространенные немецким изданием Der Spiegel, а затем растиражированные в Reuters, AFP, France 24, The Times, The Telegraph и других, преподносятся широкой аудитории как факт. Выпуск подобных материалов в массы без ссылки на официальный источник расценивается как недопустимая информационная манипуляция, говорится в заявлении.

"Грязное намерение сил, стоящих за этой дезинформацией, состоит в том, чтобы нанести ущерб азербайджано-германским отношениям, получившим в последнее время еще большее развитие.

Совет по медиа и телерадиовещанию Азербайджана решительно осуждает подобные дезинформационные кампании, направленные на необоснованное представление Азербайджана в негативном контексте в международном информационном пространстве, и призывает международные медиасубъекты строго соблюдать основные принципы профессиональной журналистики, в том числе принципы точности, объективности, ссылки на достоверные источники и проверки информации, не допускать распространения не соответствующей действительности информации и манипулирования общественным мнением", - говорится в заявлении.