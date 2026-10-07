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    August Hanninglə bağlı bəzi xarici mediada Azərbaycanın adının hallandırılması qarayaxmadır - RƏSMİ

    Media
    • 07 oktyabr, 2026
    • 10:24
    August Hanninglə bağlı bəzi xarici mediada Azərbaycanın adının hallandırılması qarayaxmadır - RƏSMİ

    Almaniyanın Federal Kəşfiyyat Xidmətinin (BND) keçmiş rəhbəri August Hanninglə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində bir sıra xarici media resurslarında Azərbaycanın adının hallandırılması ilə yayılan məlumatlar dezinformasiya xarakteri daşıyır və son dövrlərdə Azərbaycana qarşı intensiv şəkildə həyata keçirilən qarayaxma kampaniyasının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Media və Yayım Şurasının bəyanatında deyilir.

    Qeyd olunub ki, Almaniyanın "Der Spiegel" nəşrinin ilkin mənbə kimi yaydığı, daha sonra "Reuters", "AFP", "France 24", "The Times", "The Telegraph" və digər beynəlxalq media resurslarında tirajlanan Azərbaycanın adını sözügedən istintaq işi ilə əlaqələndirən əsassız iddiaların geniş auditoriyaya fakt kimi təqdim edilməsi ciddi narahatlıq doğurur və rəsmi mənbəyə istinad etmədən belə materialların dövriyyəyə buraxılması qəbuledilməz informasiya manipulyasiyası hesab olunur:

    "Bu dezinformasiya əməliyyatının arxasında duran qüvvələrin çirkin niyyəti son dövrlərdə daha da inkişaf edən Azərbaycan-Almaniya əlaqələrinə xələl vurmaqdır.

    Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurası Azərbaycanı əsassız şəkildə beynəlxalq informasiya məkanında mənfi kontekstdə təqdim etməyə yönələn bu cür dezinformasiya kampaniyalarını qətiyyətlə pisləyir, beynəlxalq media subyektlərini peşəkar jurnalistikanın əsas prinsiplərinə, o cümlədən dəqiqlik, obyektivlik, etibarlı mənbələrə istinad və məlumatların yoxlanılması prinsiplərinə ciddi riayət etməyə, həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayılmasına və ictimai rəyin manipulyasiya edilməsinə yol verməməyə çağırır".

    Azərbaycan-Almaniya münasibətləri Media və Yayım Şurası Qarayaxma kampaniyası
    Упоминание Азербайджана в некоторых зарубежных медиа в связи с Августом Ханнингом — часть кампании против страны — ОФИЦИАЛЬНО
    Media and Broadcasting Council: Linking Azerbaijan to BND investigation is disinformation
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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