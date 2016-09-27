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    УМК организует курсы для журналистов, освещающих религиозные темы

    Аллахшукюр Пашазаде попросил, чтобы в стране открылись религиозный телеканал и радиостанция

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа организовало специальные курсы усовершенствования для журналистов, освещающих тему религии.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

    По его словам, иногда при освещении религиозных тем журналисты допускают неточности: "На организованных для журналистов курсах будут касаться религиозных тем, вопросов, связанных с отношениями между государством и религией".

    По словам Аллахшукюра Пашазаде, на встрече с главой государства он попросил, чтобы в стране были открыты религиозный телеканал и радиостанция.

    Глава УМК сказал, что в этом ощущается большая необходимость. 

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