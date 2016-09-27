УМК организует курсы для журналистов, освещающих религиозные темы

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа организовало специальные курсы усовершенствования для журналистов, освещающих тему религии.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, иногда при освещении религиозных тем журналисты допускают неточности: "На организованных для журналистов курсах будут касаться религиозных тем, вопросов, связанных с отношениями между государством и религией".

По словам Аллахшукюра Пашазаде, на встрече с главой государства он попросил, чтобы в стране были открыты религиозный телеканал и радиостанция.

Глава УМК сказал, что в этом ощущается большая необходимость.