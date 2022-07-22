Украинские официальные лица поздравили азербайджанских журналистов

Ряд официальных лиц Украины, командиры, отличившиеся в войне с Россией, поздравили азербайджанских журналистов с Днем национальной печати 22 июля.

Ряд официальных лиц Украины, командиры, отличившиеся в войне с Россией, поздравили азербайджанских журналистов с Днем национальной печати 22 июля.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, среди поздравивших заместитель председателя комитета Верховной Рады (парламента) Украины по вопросам свободы слова, депутат Евгения Брагар, председатель Запорожского областного парламента Украины Алена Жук, боевой командир украинской армии Роман Сологуб, советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Людмила Долгоновская, офицер украинского спецназа Владимир Лагута.

Главный редактор информационного агентства UNIAN Михаил Ганницкий также поздравил азербайджанских коллег с Днем национальной печати:

“В течение пяти с половиной месяцев этой войны мы убедились в том, что азербайджанские журналисты - наши настоящие друзья, честные, профессиональные репортеры, журналисты, которые правдиво, беспристрастно освещают события, происходящие в Украине. Поэтому Роскомнадзор заблокировал сайт oxu.az в России. Тем не менее, азербайджанская и мировая общественность могут читать правдивые репортажи Baku TV, информационного агентства Report и сайта oxu.az. И это очень приятно. Не могу не отметить, что наши азербайджанские коллеги, работая в горячих точках на передовой, в Украине, находят возможность оказывать гуманитарную помощь нуждающимся людям, пострадавшим в результате российской оккупации. Это показатель дружбы наших народов, качественной журналистики и любви к людям. Спасибо азербайджанским журналистам! Поздравляю с праздником”.