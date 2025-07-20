Участники III Шушинского глобального медиафорума посетили дворцовый комплекс "Имарет"

Участники III Шушинского глобального медиафорума посетили дворцовый комплекс "Имарет" в городе Агдам.

Участники III Шушинского глобального медиафорума посетили дворцовый комплекс "Имарет" в городе Агдам.

Как передает корреспондент Report, гости ознакомились с богатым культурным наследием Карабаха, в частности с историей древнего города Агдам, а также получили возможность лично оценить масштабы восстановительных работ, активно проводимых в регионе.

Дворцовый комплекс "Имарет" был открыт после масштабной реставрации 19 сентября 2024 года. Работы по восстановлению и археологическим исследованиям начались в 2023 году при участии местных и зарубежных специалистов. Комплекс площадью 3,3 гектара включает в себя церемониальные залы, усыпальницы, историческое кладбище, конный комплекс, предназначенный для демонстрации карабахских скакунов, а также современный центр для посетителей.

Напомним, что III Шушинский глобальный медиафорум на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта" открылся 19 июля. Форум продлится до 21 июля.