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Турецкий журналист: Невозможно найти слова, чтобы описать совершенные армянами в Карабахе зверства

Турецкий журналист: Невозможно найти слова, чтобы описать совершенные армянами в Карабахе зверства "После оккупации города Шуша Арменией в период Первой карабахской войны пленных подвергали пыткам и массово хоронили. Мы стали свидетелями обнаруженного там массового захоронения. Невозможно найти слова, чтобы описать это зверство".
Медиа
16 августа 2023 г. 12:23
Турецкий журналист: Невозможно найти слова, чтобы описать совершенные армянами в Карабахе зверства

"После оккупации города Шуша Арменией в период Первой карабахской войны пленных подвергали пыткам и массово хоронили. Мы стали свидетелями обнаруженного там массового захоронения. Невозможно найти слова, чтобы описать это зверство".

Об этом командированному в Лачын сотруднику Report сказал находящийся с визитом на освобожденных от оккупации территориях турецкий журналист, сотрудник телеканала TV100 Джихат Аслан.

Он отметил, что увиденное привело его в ужас, Армения в период оккупации не оставила камня на камне:

"Вот уже три дня мы находимся на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. В первый день мы посетили новую дорогу Агдам-Ханкенди. Во второй день побывали в Шуше. Шуша реконструируется. Мы увидели, во что Армения привратила эти места, не оставила камня на камне. Также мы посетили Шушинскую тюрьму. Там перед глазами открывается ужасающая картина. В Шуше армяне подвергли жестоким пыткам и массово захоронили трупы казненных пленных".

"Сейчас мы находимся на Лачынской дороге. Эта дорога крайне важна для Азербайджана. Азербайджан хочет, чтобы использовалась дорога Агдам-Ханкенди", - подчеркнул турецкий журналист.

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Версия на английском языке Turkish journalist: Impossible to find words to describe atrocities committed by Armenians in Garabagh
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli jurnalist: "Ermənilərin Qarabağda törətdiyi vəhşiliyə ad vermək mümkün deyil"

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