    Турецкие журналисты ознакомились с инновациями в сфере ИКТ в Нахчыване

    Медиа
    • 01 ноября, 2025
    • 19:42
    Турецкие журналисты ознакомились с инновациями в сфере ИКТ в Нахчыване

    Турецкие журналисты из провинций Карс, Эрзурум и Ыгдыр посетили Нахчыван в рамках визита в Азербайджан по случаю 150-летнего юбилея Национальной прессы и 8 ноября - Дня Победы.

    Как сообщает местное бюро Report, визит организован Генеральным консульством Азербайджана в городе Карс.

    В рамках поездки журналисты ознакомились с последними технологическими инновациями, внедренными в телекоммуникационной сфере в Нахчыване.

    Представители СМИ затем направятся в Карабах для ознакомления с проводимыми там масштабными строительно-восстановительными работами после освобождения от оккупации в рамках программы "Великого возвращения".

    Лента новостей