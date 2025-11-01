Турецкие журналисты ознакомились с инновациями в сфере ИКТ в Нахчыване

Турецкие журналисты из провинций Карс, Эрзурум и Ыгдыр посетили Нахчыван в рамках визита в Азербайджан по случаю 150-летнего юбилея Национальной прессы и 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает местное бюро Report, визит организован Генеральным консульством Азербайджана в городе Карс.

В рамках поездки журналисты ознакомились с последними технологическими инновациями, внедренными в телекоммуникационной сфере в Нахчыване.

Представители СМИ затем направятся в Карабах для ознакомления с проводимыми там масштабными строительно-восстановительными работами после освобождения от оккупации в рамках программы "Великого возвращения".