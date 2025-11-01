İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Türkiyəli jurnalistlər Naxçıvana səfər ediblər

    • 01 noyabr, 2025
    • 19:27
    Türkiyəli jurnalistlər Naxçıvana səfər ediblər

    Türkiyənin Qars, Ərzurum və İğdır vilayətlərində fəaliyyət göstərən jurnalistlər Azərbaycana səfər ediblər.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Azərbaycan Milli Mətbuatının 150 illik yubileyi və Zəfər Günü münasibətilə Qarabağa yollanacaq media nümayəndələri Naxçıvanda olublar.

    Azərbaycanın Qars şəhərindəki Baş Konsulluğunun təşkilatçılığı ilə baş tutan səfərin məqsədi işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda aparılan genişmiqyaslı quruculuq layihələrinin və böyük qayıdışın təntənəsinin canlı şahidi olmaq, bu tarixi qələbənin əhəmiyyətini geniş işıqlandırmaqdır.

    Jurnalistlər səfər çərçivəsində Naxçıvan televiziyasında aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olub, ən son texnoloji yenilikləri məmnunluqla qarşılayıblar.

    Турецкие журналисты ознакомились с инновациями в сфере ИКТ в Нахчыване

