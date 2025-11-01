Türkiyəli jurnalistlər Naxçıvana səfər ediblər
Media
- 01 noyabr, 2025
- 19:27
Türkiyənin Qars, Ərzurum və İğdır vilayətlərində fəaliyyət göstərən jurnalistlər Azərbaycana səfər ediblər.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Azərbaycan Milli Mətbuatının 150 illik yubileyi və Zəfər Günü münasibətilə Qarabağa yollanacaq media nümayəndələri Naxçıvanda olublar.
Azərbaycanın Qars şəhərindəki Baş Konsulluğunun təşkilatçılığı ilə baş tutan səfərin məqsədi işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda aparılan genişmiqyaslı quruculuq layihələrinin və böyük qayıdışın təntənəsinin canlı şahidi olmaq, bu tarixi qələbənin əhəmiyyətini geniş işıqlandırmaqdır.
Jurnalistlər səfər çərçivəsində Naxçıvan televiziyasında aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olub, ən son texnoloji yenilikləri məmnunluqla qarşılayıblar.
Son xəbərlər
20:20
ABŞ-də iki sərnişin təyyarəsi toqquşubDigər ölkələr
20:05
Alican Alibeyoğlu: İşğalda olan Azərbaycan torpaqlarının qaytarılmasını böyük həsrətlə gözləmişikMedia
19:58
"Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıbFutbol
19:54
Səfir: Ukrayna və Azərbaycan səhiyyə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirirXarici siyasət
19:51
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" NTD-ni məğlub edibKomanda
19:50
Son bir ildə Türkiyədən Suriyaya qayıdanların sayı açıqlanıbRegion
19:40
İsrail səfiri: Qarabağda tikinti prosesinin irəliləyişi sadəcə inanılmazdırDaxili siyasət
19:36
Ermənistanda pasportlara daha Ağrı Dağın təsviri olan möhür vurulmurRegion
19:32