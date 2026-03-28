    Турция намерена усилить коммуникационное сотрудничество с Азербайджаном

    28 марта, 2026
    • 02:47
    Турция намерена усилить коммуникационное сотрудничество с Азербайджаном

    Турция ставит целью создание коммуникационного моста с братским Азербайджаном в ряде сфер.

    Как сообщает Report, об этом руководитель Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран написал в своем аккаунте в соцсети X.

    По его словам, в рамках Пятого международного саммита стратегических коммуникаций "Stratcom Summit 2026", организованного Департаментом по связям с общественностью Администрации президента Турции, был подписан Меморандум о взаимопонимании с руководителем Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмедом Исмайыловым.

    Документ предусматривает создание совместных рабочих комиссий и комитетов в рамках Азербайджано-турецкой совместной медиаплатформы.

    "Этим шагом под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана мы стремимся укрепить коммуникационный мост с дружественным и братским Азербайджаном, расширяя обмен информацией, опытом и технологиями в сферах цифровых и социальных медиа, аудиовизуальных средств, стратегических коммуникаций, а также в условиях кризисных ситуаций", - отметил Дуран.

    Он выразил уверенность, что реализация меморандума углубит сотрудничество в сфере медиа и коммуникаций.

    Burhanəddin Duran: Azərbaycanla bir sıra sahələrdə kommunikasiya körpüsü qurmağı hədəf seçmişik
