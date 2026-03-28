Турция намерена усилить коммуникационное сотрудничество с Азербайджаном

Турция ставит целью создание коммуникационного моста с братским Азербайджаном в ряде сфер.

Как сообщает Report, об этом руководитель Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран написал в своем аккаунте в соцсети X.

По его словам, в рамках Пятого международного саммита стратегических коммуникаций "Stratcom Summit 2026", организованного Департаментом по связям с общественностью Администрации президента Турции, был подписан Меморандум о взаимопонимании с руководителем Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмедом Исмайыловым.

Документ предусматривает создание совместных рабочих комиссий и комитетов в рамках Азербайджано-турецкой совместной медиаплатформы.

"Этим шагом под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана мы стремимся укрепить коммуникационный мост с дружественным и братским Азербайджаном, расширяя обмен информацией, опытом и технологиями в сферах цифровых и социальных медиа, аудиовизуальных средств, стратегических коммуникаций, а также в условиях кризисных ситуаций", - отметил Дуран.

Он выразил уверенность, что реализация меморандума углубит сотрудничество в сфере медиа и коммуникаций.