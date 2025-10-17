Телеканалы Baku TV и "Узбекистан 24" подписали меморандум о сотрудничестве

17 октября в Ташкенте подписан меморандум о сотрудничестве между телеканалами Baku TV и "Узбекистан 24".

Как сообщает Report, документ подписали директор Baku TV Рамин Джафаров и руководитель "Узбекистан 24" Мамедамин Сафаров.

В церемонии приняли участие член правления Global Media Group Орхан Мамедов и посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

Г.Гулиев отметил, что меморандум внесет вклад в укрепление дружественных и братских отношений двух стран в информационной сфере:

"Вместе с тем закладывается основа нового этапа в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа. Документ направлен на укрепление сотрудничества в сфере телевидения и информации. Он предполагает обмен профессиональным опытом, реализацию совместных проектов и усиление информационной поддержки".

Орхан Мамедов в своем выступлении отметил, что меморандум станет стимулом для дальнейшего развития медиа- и культурного взаимодействия между двумя странами:

"Совместная деятельность таких авторитетных каналов, как Baku TV и "Узбекистан 24", повысит как качество новостей, так и скорость обмена информацией. Мы верим, что это сотрудничество еще больше обогатит информационное пространство обеих стран".