    Телеканалы Baku TV и "Узбекистан 24" подписали меморандум о сотрудничестве

    Медиа
    • 17 октября, 2025
    • 15:51
    Телеканалы Baku TV и Узбекистан 24 подписали меморандум о сотрудничестве

    17 октября в Ташкенте подписан меморандум о сотрудничестве между телеканалами Baku TV и "Узбекистан 24".

    Как сообщает Report, документ подписали директор Baku TV Рамин Джафаров и руководитель "Узбекистан 24" Мамедамин Сафаров.

    В церемонии приняли участие член правления Global Media Group Орхан Мамедов и посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

    Г.Гулиев отметил, что меморандум внесет вклад в укрепление дружественных и братских отношений двух стран в информационной сфере:

    "Вместе с тем закладывается основа нового этапа в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа. Документ направлен на укрепление сотрудничества в сфере телевидения и информации. Он предполагает обмен профессиональным опытом, реализацию совместных проектов и усиление информационной поддержки".

    Орхан Мамедов в своем выступлении отметил, что меморандум станет стимулом для дальнейшего развития медиа- и культурного взаимодействия между двумя странами:

    "Совместная деятельность таких авторитетных каналов, как Baku TV и "Узбекистан 24", повысит как качество новостей, так и скорость обмена информацией. Мы верим, что это сотрудничество еще больше обогатит информационное пространство обеих стран".

    Фото
    "Baku TV" və "Özbəkistan 24" arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb
    Фото
    Baku TV and Uzbekistan 24 sign media cooperation memorandum

