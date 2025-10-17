"Baku TV" və "Özbəkistan 24" arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb
- 17 oktyabr, 2025
- 15:11
Azərbaycanın aparıcı televiziya kanallarından biri olan "Baku TV" və Özbəkistanın nüfuzlu televiziya kanalı "Özbəkistan 24" arasında oktyabrın 17-də Daşkənd şəhərində əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, sənədi "Baku TV"nin direktoru Ramin Cəfərov və "Özbəkistan 24" kanalının rəhbəri Məmədəmin Səfərov imzalayıblar.
Mərasimndə "Global Media Group"un İdarə Heyətinin üzvü Orxan Məmmədov və Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Hüseyn Quliyev iştirak ediblər.
H. Quliyev qeyd edib ki, Azərbaycan və Özbəkistan arasında media əməkdaşlığı iki xalqın bir-birini daha yaxından tanımasına xidmət edir:
"Bu memorandum dostluq və qardaşlıq münasibətlərimizin informasiya müstəvisində daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcək. Bununla eyni zamanda Azərbaycan və Özbəkistan arasında media əməkdaşlığının inkişafında yeni mərhələnin əsası qoyulur. Sənəd televiziya və informasiya sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsini, peşəkar təcrübə mübadiləsini, birgə layihələrin həyata keçirilməsini və informasiya dəstəyinin gücləndirilməsini nəzərdə tutur".
Orxan Məmmədov çıxışında bildirib ki, bu memorandum iki ölkə arasında media və mədəni əməkdaşlığın inkişafına yeni nəfəs gətirəcək:
"Baku TV" və "Özbəkistan 24" kimi nüfuzlu kanalların birgə fəaliyyəti həm xəbərin keyfiyyətini, həm də informasiya mübadiləsinin sürətini artıracaq. İnanırıq ki, bu əməkdaşlıq hər iki ölkənin informasiya məkanını daha da zənginləşdirəcək".
Xatırladaq ki, 2018-ci ildən fəaliyyət göstərən "Baku TV" "Global Media Group"un tərkibinə daxil olan televiziya kanalıdır. Beş dildə xəbər istehsal edən kanal peyk, kabel və rəqəmsal platformalar vasitəsilə həm Azərbaycanda, həm də xaricdə geniş izləyici auditoriyasına malikdir.
Son illərdə sürətli inkişaf nümayiş etdirən "Baku TV"nin videolarına 2024-cü ildə "YouTube" platformasında 1 milyard 168 milyondan çox baxış qeydə alınıb. Kanal fəaliyyəti boyunca beynəlxalq idarəetmə standartlarına əsaslanır və ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir.
Qeyd edək ki, müxtəlif maarifləndirici və ictimai əhəmiyyətli layihələri ilə seçilən "Baku TV" bu gün ölkənin ən çox izlənilən kanallarından biridir. Hazırda televiziyanın gündəlik, həftəlik və aylıq yayımlanan müxtəlif janrlarda 20-dən çox verilişi var.