Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Телеканалу Haber Global сегодня исполняется 8 лет

    Медиа
    • 24 сентября, 2026
    • 09:55
    Телеканалу Haber Global сегодня исполняется 8 лет

    Турецкому новостному телеканалу Haber Global сегодня исполняется восемь лет.

    Как сообщает Report, начавший вещание 24 сентября 2018 года Haber Global с первого дня своей деятельности объективно освещает и доводит до внимания аудитории все важные темы, связанные с Азербайджаном.

    Транслируемые телеканалом передачи вызвали большой интерес у зрителей, что еще больше расширило его аудиторию в Турции и Азербайджане. За время своей деятельности ряд проектов телеканала имел успех на различных местных и международных фестивалях.

    В период Отечественной войны осенью 2020 года телеканал, в частности объективно и всесторонне освещая события, оказал всестороннюю поддержку Азербайджану, чем заслужил симпатию не только турецких, но и азербайджанских зрителей.

    Информационное агентство Report поздравляет сотрудников Haber Global и желает им успехов в дальнейшей деятельности!

    Haber Global
    "Haber Global" telekanalının 8 yaşı tamam olur
    Haber Global marks 8th anniversary
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:31

    "Формула 1": Дан старт Гран-при Азербайджана

    Спорт
    12:23

    Греция и Азербайджан договорились расширить сотрудничество в сфере спорта

    Внешняя политика
    12:19
    Фото

    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов

    Карабах
    12:17

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

    В регионе
    12:05

    В Баку украли комби на 51 тыс. манатов

    Происшествия
    11:58

    Казахстан и Индия намерены довести товарооборот до $1 млрд

    Другие страны
    11:50

    Полиция остановила в Сумгайыте 22 мотоциклистов-нарушителей

    Происшествия
    11:48

    FAO: Работа над новым соглашением о партнерстве с Азербайджаном завершается

    АПК
    11:47

    Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду 111 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    Лента новостей