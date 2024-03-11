Святой Престол объявил вакансию редактора новостей Азии и Африки

Святой Престол разместил объявление о вакансии на должность журналиста, специализирующегося на новостях Азии и Африки.

Святой Престол разместил объявление о вакансии на должность журналиста, специализирующегося на новостях Азии и Африки.

Об этом Report сообщает со ссылкой на онлайн-портал Ватикана, где можно подать свое резюме.

Согласно объявлению, работа предполагает написание и публикацию новостей, досье, репортажей и мультимедийного контента о событиях в Азии и Африке для СМИ Ватикана. Журналистское образование приветствуется, при этом требованием является стаж от одного до 3 лет работы на аналогичной должности. Среди требований для претендентов также умение проводить исторические исследования, хорошее знание итальянского и английского языков, отличные коммуникативные навыки и навыки межличностного общения, способность работать в команде.

С прошедшим отбор журналистом будет подписан контракт на постоянную работу с полной занятостью. С потенциальными кандидатами будут связываться только в случае, если его профессиональный профиль соответствует требованиям вакансии.

