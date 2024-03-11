О нас

Святой Престол объявил вакансию редактора новостей Азии и Африки

Святой Престол объявил вакансию редактора новостей Азии и Африки Святой Престол разместил объявление о вакансии на должность журналиста, специализирующегося на новостях Азии и Африки.
Медиа
11 марта 2024 г. 12:52
Святой Престол объявил вакансию редактора новостей Азии и Африки

Святой Престол разместил объявление о вакансии на должность журналиста, специализирующегося на новостях Азии и Африки.

Об этом Report сообщает со ссылкой на онлайн-портал Ватикана, где можно подать свое резюме.

Согласно объявлению, работа предполагает написание и публикацию новостей, досье, репортажей и мультимедийного контента о событиях в Азии и Африке для СМИ Ватикана. Журналистское образование приветствуется, при этом требованием является стаж от одного до 3 лет работы на аналогичной должности. Среди требований для претендентов также умение проводить исторические исследования, хорошее знание итальянского и английского языков, отличные коммуникативные навыки и навыки межличностного общения, способность работать в команде.

С прошедшим отбор журналистом будет подписан контракт на постоянную работу с полной занятостью. С потенциальными кандидатами будут связываться только в случае, если его профессиональный профиль соответствует требованиям вакансии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Два радиоканала подали заявку на получение общенациональной лицензии наземного радиовещателя
Два радиоканала подали заявку на получение общенациональной лицензии наземного радиовещателя
4 марта 2024 г. 20:28
В Аргентине закроют единственное государственное новостное агентство
В Аргентине закроют единственное государственное новостное агентство
2 марта 2024 г. 07:40
Назначен новый советник по прессе посольства Турции в Азербайджане
Назначен новый советник по прессе посольства Турции в Азербайджане
1 марта 2024 г. 18:23
Media.Az исполняется 6 лет
Media.Az исполняется 6 лет
1 марта 2024 г. 12:07
Во влиятельном перуанском издании опубликована статья об Азербайджане
ФотоВо влиятельном перуанском издании опубликована статья об Азербайджане
20 февраля 2024 г. 06:21
Сегодня Baku TV исполнилось 6 лет
Сегодня Baku TV исполнилось 6 лет
18 февраля 2024 г. 01:00
В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа
ФотоВ Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа
16 февраля 2024 г. 17:10
Haber Global: Армения все еще уклоняется от подписания мирного соглашения с Азербайджаном  
Haber Global: Армения все еще уклоняется от подписания мирного соглашения с Азербайджаном  
15 февраля 2024 г. 08:52
Haber Global: Мудрость Ильхама Алиева обеспечила реализацию давней мечты
Haber Global: Мудрость Ильхама Алиева обеспечила реализацию давней мечты
15 февраля 2024 г. 08:05
Церемония приведения к присяге президента Ильхама Алиева широко освещалась на телеканале Haber Global
ВидеоЦеремония приведения к присяге президента Ильхама Алиева широко освещалась на телеканале Haber Global
14 февраля 2024 г. 22:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi