Сумма финансовой поддержки сайтам увеличена на 2 тыс. манатов
Медиа
- 13 ноября, 2025
- 12:59
Увеличена сумма финансовой поддержки субъектам онлайн-медиа.
Как сообщает Report, об этом говорится в условиях конкурса Агентства развития медиа (MEDİA) на поддержку субъектов онлайн-медиа.
Отмечается, что по итогам конкурса Агентство подпишет с субъектами онлайн-медиа, объявленными победителями, договор о предоставлении каждому из этих субъектов финансовой помощи в размере 5 тыс. манатов ежемесячно.
Отметим, что ранее эта сумма составляла 3 тыс. манатов.
Последние новости
13:45
Фото
Руководитель АП представил общественности полномочного представителя президента в НАРВнутренняя политика
13:40
Азербайджан и страны ЦА договорились расширять инвестиционное партнерствоЭкономика
13:40
Запасы урана в Казахстане составляют около 1 млн тоннВ регионе
13:35
В Милли Меджлисе призвали к льготам для женщин с тремя и более детьмиСоциальная защита
13:33
На поддержку племенного животноводства в Азербайджане направят 17,3 млн манатовАПК
13:31
В Стамбуле произошло землетрясениеВ регионе
13:29
Фото
Очередные группы бывших вынужденных переселенцев прибыли в села Дашбулаг и БадараВнутренняя политика
13:29
Меджнун Мамедов: В 2026 году увеличится финансирование борьбы с болезнями животныхАПК
13:27