    Сумма финансовой поддержки сайтам увеличена на 2 тыс. манатов

    Медиа
    • 13 ноября, 2025
    • 12:59
    Увеличена сумма финансовой поддержки субъектам онлайн-медиа.

    Как сообщает Report, об этом говорится в условиях конкурса Агентства развития медиа (MEDİA) на поддержку субъектов онлайн-медиа.

    Отмечается, что по итогам конкурса Агентство подпишет с субъектами онлайн-медиа, объявленными победителями, договор о предоставлении каждому из этих субъектов финансовой помощи в размере 5 тыс. манатов ежемесячно.

    Отметим, что ранее эта сумма составляла 3 тыс. манатов.

    Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb

