Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb
Media
- 13 noyabr, 2025
- 12:25
Onlayn media subyektlərinə maliyyə dəstəyinin məbləği artırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin şərtlərində qeyd olunub.
Bildirilib ki, yekunda qalib elan edilmiş onlayn media subyektləri ilə Agentlik arasında həmin subyektlərin hər birinə aylıq 5000 manat məbləğində maliyyə yardımının göstərilməsinə dair müqavilə imzalanacaq.
Qeyd edək ki, əvvəllər bu məbləğ 3000 manat təşkil edib.
Son xəbərlər
13:39
Ramin Məmmədov ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılmasına münasibət bildiribDin
13:38
QMİ sədri: Azərbaycan tolerantlıq məsələsində bütün dünyaya nümunə göstərilirDin
13:36
Foto
Növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badaraya çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:35
Deputat: "Kəndlilərin çoxu torpağını suvarmaq üçün su tapmır"ASK
13:28
Foto
PA rəhbəri Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edibDaxili siyasət
13:25
Azərbaycan Özbəkistandakı biznes forumda 30 şirkətlə təmsil olunubBiznes
13:25
Azərbaycan millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün heyəti və oyunlarının təqvimi müəyyənləşibFutbol
13:24
Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 9 %-ə yaxın artırıbBiznes
13:22