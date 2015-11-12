​Суд отклонил иск ANS против НСТР

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба по иску телеканала ANS в отношении Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как отмечает сотрудник Report, на процессе под председательством судьи Нуреддина Мустафаева выступили представители обеих сторон.

Затем огласили решение суда, согласно которому иск ANS в отношении НСТР не был удовлетворен.

Отметим, что некоторое время назад НСТР принял решение о приостановке с 6 октября 2015 года на 10 дней вещания на телеканале ANS программы "Salam, Azərbaycan" с учетом неуважительного отношения в программе к установленным Конституцией Азербайджана правам и свободам граждан, ущемления чести и достоинства людей, грубого нарушения требований связанного со спонсорством законодательства и пр.