Приняты поправки в закон "О средствах массовой информации" в Азербайджане

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании парламента обсудили вопрос о внесении поправок в закон "О средствах массовой информации".

Как сообщает Report, рассказавшая депутатам о проекте председатель парламентского комитета по правам человека Рабийят Асланова заявила, что поправки отражают в себе саморегулирование СМИ.

По словам Р.Аслановой, согласно предложенным поправкам, называть органы СМИ одинаковыми или схожими названиями запрещается: "Мы часто встречаем издания со схожими названиями. Иногда, желающие получить информацию люди обращаются к оправдавшим себя агентствам и газетам. В это время информацию предоставляет другой одноименный или схожий по названию печатный орган, который наносит ущерб имиджу более престижного издания. Поэтому предлагаем поставить запрет на учреждение печатных изданий с названиями, схожими с ранее учрежденным печатным изданием. В связи с этим в закон включается понятие "схожее название". В то же время, в случае, если на орган СМИ дважды подавали в суд, его деятельность может быть запрещена. В предыдущем законе этот показатель составлял три. Данный шаг преследует целью повысить ответственность в области медиа".

Отметим, что предложенные поправки были поставлены на голосование и приняты.