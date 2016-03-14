​Главы информагентств СНГ обсудят празднование 25-летия Содружества

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Совет руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информсовет СНГ) проведет во вторник в Душанбе свое XXI заседание.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, участники заседания подведут итоги деятельности информагентств в 2015 году, обсудят планы сотрудничества на нынешний год.

В ходе встречи также планируется рассмотреть подготовку к празднованию 25-летия Содружества, которое будет отмечаться в декабре. Главы государственных информагентств обменяются мнениями о реализации совместных проектов.

В работе заседания примут участие председатель Информсовета СНГ, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, руководители госинформагентств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, России, представители Исполнительного комитета СНГ. Участники заседания будут приняты руководством Таджикистана, осмотрят достопримечательности Душанбе, встретятся с представителями общественности и учащейся молодежью.

Совет руководителей государственных информационных агентств создан 3 ноября 1995 года соглашением правительств государств-участников СНГ с целью содействия развитию информационного взаимодействия.