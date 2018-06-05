СМИ Азербайджана направили обращение в МИД России

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ СМИ Азербайджана направили обращение Директору Департамента Информациии печати МИД России Марии Захаровой. Report со ссылкой на пресс-службу Совета прессы Азербайджана представляет текст данного обращения:

"Уважаемая Мария Владимировна!

Как известно, 01 июня сего года на брифинге заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Артема Кожина собкор информационного агентства «Trend» Артем Соколов задал вопрос касательно заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «необходимости» участия в переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта представителей сепаратистского режима в Карабахе. Отвечая на вопрос, А.Кожин сказал: «Ну, вообще громкие заявления, которые не укладываются в соответствующие рельсы, которые заложены, в частности, ОБСЕ по этому вопросу, наверное, неконструктивны».

Но к нашему удивлению, в стенограмме брифинга опубликованного на сайте МИД РФ, ответ господина Кожина представлен нижеследующим образом: «Ваши громкие заявления, которые не укладываются в рельсы, заложенные, в частности, ОБСЕ, наверное, представляются неконструктивными». Следовательно, слово «вообще» было заменено на «ваши», таким образом, ответ якобы относился к вопросу журналиста, а не к заявлению премьер-министра Армении.

Слова господина А. Кожина - это реакция МИД России на заявление премьер-министра Армении Н. Пашиняна во время его визита в оккупированный Нагорный Карабах. Вопрос корреспондента «Тренд» преследовал цель выяснить позицию России. Мы вполне обоснованно полагаем, что актуальность проблемы армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и чувствительное отношение России к этому вопросу, а также вероятность дипломатического скандала с Арменией, заставило МИД РФ пойти на грубую фальсификацию. Тем самым, внешнеполитическое ведомство России не только исказил профессиональный ответ российского дипломата, который соответствует настоящей сути переговорного процесса, но и попытался переложить всю ответственность на журналиста, который задал вполне корректный и уместный вопрос.

Данный случай вызывает недоумение и является вопиющим примером искажения официальной позиции страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В то время как новое правительство Армении делает абсолютно необоснованные и неконструктивные заявления, подобное искажение может внести сумятицу и неразбериху в данный вопрос и усугубить и без того крайне непростую ситуацию в зоне конфликта.

Заявление армянской стороны об участии непризнанного сепаратистского режима в переговорах противоречит всей двадцатилетней концепции переговорного процесса, которая выработана в рамках авторитетных международных организаций, в первую очередь, ООН и ОБСЕ. К слову, на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым 15 мая в Париже сопредседатели Минской группы ОБСЕ сами заявили о безосновательности этой позиции Армении.

Азербайджанская журналистика высоко ценит российско-азербайджанскую дружбу и по мере своих возможностей прилагает все усилия в дело сохранения и углубления отношений стратегического партнерства между двумя странами. Мы считаем, добрососедские отношения между нашими народами служат процветаниювсего региона, укреплению безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Конечно же, во всем этом большая заслуга российских и азербайджанских дипломатов.

Поэтому мы недоумеваем, как организация с вековыми традициями, создавшая много положительных примеров в истории дипломатии, столь серьёзное и уважаемое государственное ведомство как МИД России, которое должно служить примером прочим политическим организациям, может пойти на такую подтасовку, открывший путь для различных инсинуаций в адрес прессы. Попытка отрицать очевидную правду, превратить журналиста в орудие фальсификации, возложить на него вину за все происходящее, по крайней мере,некомпетентно и недипломатично. Подобный шаг в дипломатической практике совершенно недопустим.

Мы считаем, что этот случай не делает чести МИД РФ. Поэтому внешнеполитическое ведомство России должно устранить фальсификацию и восстановить истину. Выражаем убежденность, что странная по форме и сути стенограмма брифинга не должна нанести непоправимый ущерб многолетним дружеским и партнерским отношениям Азербайджана и России и надеемся, что впредь подобные недоразумения будут исключены из практики отношений наших стран".

1.Совет Прессы Азербайджана А.Амашов

2.Государственное Информационное Агентство АЗЕРТАДЖ А.Асланов

3.Газета «Азербайджан» Б.Садыгов

4.Газета «Халггазети»Г.Гасанов

5.Газета «Бакинский рабочий» Р.Гаджиев

6.Газета «Ени Азербайджан» Х.Маммадов

7.Газета «Сес» Б.Гулиев

8.Газета «Икисахиль» В.Рагимзаде

9.Газета «Каспий» И.Гусейнов

10.Газета «Каспи» И.Гулиев

11.Газета «Шерг»А.Велиев

12.Газета «Олайлар»Й.Огуз

13.Газета «525-джи газет» Р.Маджид

14.Газета «Палитра» Н.Алиев

15.Газета «Азеринюс»С.Микайлова

16.Газета «Халг Джебхеси»Е.Мирзабейли

17.Газета «Адалет» А.Аббас

18. Газета «БакыХебер» А.Гулиев

19.Газета «Ени Мусават» Р.Аббасов

20.Газета «Бизимйол» Б.Газиев

21.Информационное Агентство «Тренд» И.Гусейнов

22.Информационное Агентство АПА В.Абышова

23.Информационное Агентство «Азадинформ» Н.Нифтиев

24.Информационное Агентство «Report» М.Алиев

25.Информационный портал «Хаккын» Э.Фатуллаев

26.Информационный портал «Гафгазинфо» Э.Сейфуллаев