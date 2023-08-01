СМИ: 60 тонн сахара, 20 тонн соли: чем Ереван давит на жалость перед Западом

Пятые сутки грузовики с едой и медикаментами, отправленные из Еревана в Карабах, стоят у пограничного моста Хакари. Азербайджанские пограничники не пускают колонну, поскольку Баку ее не приглашал. В скандал на далеком Южном Кавказе решили вмешаться даже С

Пятые сутки грузовики с едой и медикаментами, отправленные из Еревана в Карабах, стоят у пограничного моста Хакари. Азербайджанские пограничники не пускают колонну, поскольку Баку ее не приглашал. В скандал на далеком Южном Кавказе решили вмешаться даже США. Госсекретарь Энтони Блинкен в воскресенье звонил в Баку и лично попросил "обеспечить свободное передвижение по Лачынской дороге" и одновременно найти компромисс по альтернативным маршрутам.

Как передает Report, зачем Ереван шлет грузы в Карабах "не тем маршрутом" и при чем тут отношения Москвы и Запада - разбирался NEWS.ru.

Что известно о гуманитарном конвое

В воскресенье, 30 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и "выразил обеспокоенность кризисом в Карабахе, в частности ситуацией в Лачынском коридоре". Он призвал к свободному транзиту коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств. Кроме того, госсекретарь заострил внимание на "альтернативных маршрутах", по которым гуманитарные грузы могут дойти до населения Карабаха, и призвал найти по ним компромисс.

Президент Алиев рассказал собеседнику о предложении Баку использовать в качестве альтернативы дорогу Агдам-Ханкенди, через которую можно поставлять армянским жителям региона все необходимое. По словам азербайджанского президента, этот вариант был поддержан Евросоюзом и Международным комитетом Красного Креста, однако Армения выступила против всех предложений.

Тем временем в Москве по-прежнему рассчитывают на подписание мирного договора, который и станет кульминацией переговорного процесса Баку и Еревана. Такая позиция Москвы была подтверждена на встрече глав МИД Азербайджана и Армении, состоявшейся в российской столице 25 июля. Ее модератор, глава МИД Сергей Лавров по итогам заявил, что Ереван должен убедить "лидеров" карабахских армян встретиться наконец с представителями Баку, чтобы согласовать их права, вытекающие из азербайджанского законодательства. Об этом говорилось в заявлении Лаврова.

Перед началом переговоров в российской столице глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван настроен на конструктивные переговоры. По его словам, в некоторых вопросах есть конкретные результаты. Правда, министр предупредил, что в отношениях также есть пункты, по которым "позиции сторон пока далеки". И сразу дал понять, что ситуация в Карабахе, по его мнению, близка к гуманитарной катастрофе.

Вечером 25 июля, пока Мирзоян вел мирные переговоры в Москве, в Ереване провела заседание рабочая группа для помощи населению Карабаха. Она была создана еще в конце декабря, когда армянские власти впервые пожаловались на "блокаду Лачынской дороги".

Группа решила срочно, уже 26 июля, отправить в Карабах гуманитарную помощь. К утру была сформирована колонна из 19 грузовиков, которые выстроились у здания МИД в Ереване. Старт колонны приобрел характер официального мероприятия. Власти пригласили сотрудников зарубежных посольств. Были открыты кузовы машин, власти доказывали, что груз носит исключительно мирный характер. От российской стороны присутствовал советник-посланник посольства Максим Селезнев.

Как рассказала замминистра труда и социальных вопросов Анна Жамкочян, в фурах находилось самое необходимое для карабахцев: "60 тонн сахара, 40 тонн растительного масла, 100 тонн муки, 80 тонн макаронных изделий, 20 тонн соли, 40 тонн молочного порошка, 12 тонн детского питания и 9 тонн медикаментов".

Как реагировали на прорыв колонны в Баку и Ереване

Старт конвоя из Еревана армянские телеканалы показывали в прямой трансляции. За движением колонны следили члены мониторинговой миссии Евросоюза, - они ждали возле азербайджанской границы. При въезде на территорию Азербайджана, в самом начале Лачынского коридора, у моста Хакари колонну остановили пограничники. В Баку заявили, что прибытие колонны не было согласовано, а отправка таких конвоев расценивается как посягательство на "суверенитет Азербайджана и очередная провокация против Лачинского пограничного пункта".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в стремлении заставить голодать жителей Карабаха. "Если Азербайджан не пропустит гуманитарную помощь, то подтвердит стремление устроить геноцид. С другой стороны, разрешение на доставку было бы позитивным шагом для повышения доверительной атмосферы", - сказал он.

Азербайджан выразил готовность пойти на уступки. Понимая желание Еревана оказать гуманитарную помощь карабахским армянам, в Баку предложили другой вариант доставки груза: тот самый маршрут Агдам-Ханкенди, о котором президент Алиев рассказал Блинкену и который был одобрен Евросоюзом и Международным комитетом Красного Креста. Однако, как заявил в воскресенье президент Алиев, Ереван выступил против подобных предложений, именно поэтому заявления армянской стороны о "блокаде" - не более чем "политические манипуляции".

"Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану, вывести свои силы из Карабахского региона Азербайджана и прекратить финансирование незаконного марионеточного режима", - добавил помощник Алиева Хикмет Гаджиев.

Зачем Ереван обостряет ситуацию вокруг Лачына

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС принял к сведению готовность Азербайджана поставлять товары в Карабах через Агдам, но это, по его мнению, не должно рассматриваться как альтернатива возобновлению работы Лачынского коридора. Однако в Ереване упорно отказываются перенаправить колонну. Армению не устраивают другие пути доставки товаров в Карабах кроме Лачынского коридора. Об этом 27 июля вновь заявил Мирзоян.

В воскресенье вечером посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян посетовал, что грузовики все еще стоят у КПП, ожидая передачи гумпомощи российским миротворцам для ее отправки в Карабах. Он рассказал, что сейчас продолжается обмен информацией, но "пока нет никакого ответа». "Мы должны ждать и сделать все возможное, чтобы эти грузы прибыли в пункт назначения", - отметил Марукян.

Цель армянских властей — привлечь внимание западной общественности, поднять шумиху, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. Он отметил, что Ереван сейчас пытается добиться максимальной автономии для армянской общины Карабаха и "внедрить в регион" на постоянной основе филиалы международных структур. В этом, по его словам, призвано помочь и армянское лобби в странах Запада.

"Разговорами об угрозе голода в Карабахе Армения решила напугать Запад, взбодрить его. Например, многие обвиняют Евросоюз в том, что займи он когда-то более жесткую позицию по Крыму, то не было бы сейчас боевых действий в Украине. Этот психологический комплекс вины евробюрократии Ереван и пытается использовать", - сказал Марков. Он предполагает, что Армения не обойдется одним нынешним скандалом вокруг гуманитарной колонны и через некоторое время повторит "нечто подобное".

Впрочем, пока, по его словам, ни Евросоюз, ни ОБСЕ почти ничего не делают, хотя теоретически и поддерживают планы Еревана.

Какую позицию занимает Москва

Акции, подобные нынешнему скандалу у моста Хакари, будут повторяться из раза в раз, армянские власти ждут, что "авось кто-то обратит внимание", тогда они смогут не только замедлить процесс мирного урегулирования и выторговать что-то новое из этого, заявил NEWS.ru член РСМД, политолог Алексей Наумов. "У Еревана остался один из немногих рычагов давления - репутационный. Этот аспект для него куда важнее, чем гуманитарный. В глазах многих западных политиков Азербайджан ­— агрессивная сторона, а Армения - многострадальная жертва. Это значит, что в информационной политике Ереван большой мастер", - сказал Наумов.

Как уже сообщалось, в апреле Азербайджан установил на своей государственной границе, на въезде в Лачынский коридор, который связывает Армению с Карабахом, блок-пост, разместив там полицейских и пограничников. Такие меры в Баку назвали необходимыми из-за попыток армянской стороны перевозить контрабанду и вооружение в северную часть Карабаха, в зону, которую после ноября 2020 года контролируют российские миротворцы.

Напомним, мировые державы, в том числе Россия, не оспаривают принадлежность Карабаха Азербайджану. Не оспаривает этого, кстати, и Армения.

Как Ереван подставил Москву

Пашинян систематически обвиняет российских миротворцев в невыполнении своих обязательств, связанных с охраной Лачынского коридора. Армянский премьер считает, что Москва взяла на себя ответственность контролировать эту дорогу, но теперь не выполняет обещаний.

Однако у российских миротворцев нет соответствующих полномочий, ведь они не "дипломатические урегулирователи", и радикальные неправомерные действия с их стороны могут вызвать возмущение азербайджанской стороны, столкнуть Баку с Москвой, сказал NEWS.ru Наумов. По его словам, российские миротворцы находятся в регионе лишь с одной целью - не допускать возобновления боевых действий, и эту миссию они выполняют.

"Каждое действие Еревана сейчас ставит своей целью показать бесполезность российских миротворцев. Мол, они там просто стоят и не решают никаких проблем. Но надо понимать, что решать проблемы должны сами Баку и Ереван, у российских миротворцев нет соответствующего мандата. Скандал с колонной - мощная акция, направленная на вытеснение России из региона. Она косвенно призвана указать на неэффективность российского посредничества. Хотя это утверждение несправедливо, потому что миротворцы выполняют все взятые на себя обязательства", - сказал Наумов.

Политолог добавил, что противодействие союзническому российско-азербайджанскому взаимодействию входит в задачи армянского руководства. "Рассорить Москву и Баку - одна из первостепенных целей Пашиняна", - добавил Наумов.

Армения хотела бы в идеале заменить российских миротворцев на миротворцев ЕС, но там понимают, что это невозможно, подчеркнул Марков. Поэтому, по словам политолога, в Ереване ограничиваются тем, чтобы упрекнуть в завуалированной форме Москву из-за якобы бездействия российских миротворцев. "Нечто подобное будет много раз. Очевидно, что Пашинян пока не намерен заключать мирный договор с Азербайджаном", - предрекает Марков.

МИД Азербайджана обратил внимание на тот факт, что фуры с гуманитарной помощью отправились в Карабах сразу после переговоров в Москве. "Это показывает, что Армения неискренне относится к процессу и намерена ввести в заблуждение международное сообщество, обострив ситуацию", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Тем временем, судя по сообщениям, конвой по-прежнему стоит у моста Хакари. При этом, как отмечают наблюдатели, вообще непонятно, как машины смогут вернуться, если их так и не пропустят. На опубликованных кадрах с места событий видно, что фуры не могут развернуться, поскольку возле моста для этого нет места, а пятиться по горной дороге, которая идет серпантином, слишком опасно. Фактически Лачынский коридор оказался перекрыт самой же армянской стороной.