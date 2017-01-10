Скончалась журналистка, сообщившая о начале Второй мировой войны

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Гонконге на 106-м году жизни скончалась журналистка Клэр Холлинворт, которая в 1939 году сообщила о начале Второй мировой войны, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Клэр Холлинворт была корреспондентом известной британской газеты The Daily Telegraph.

Она по заданию редакции была отправлена в командировку в Польшу в августе 1939 года, где и стала свидетелем вторжения немецких войск в приграничное государство.