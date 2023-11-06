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Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник работников радио и телевидения

Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник работников радио и телевидения Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник работников радио и телевидения.
Медиа
6 ноября 2023 г. 10:20
Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник работников радио и телевидения

Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник работников радио и телевидения.

Report напоминает, что 6 ноября 1926 года в Азербайджане началось радиовещание. В этот день впервые из установленных на улицах и площадях столицы репродукторов прозвучала фраза "Говорит Баку". Это событие стало в то время большим новшеством в политической и культурной жизни азербайджанского народа.

После создания азербайджанского телевидения эта дата стала отмечаться как день создания не только радио, но и телевидения. 14 февраля 1956 года Бакинская телевизионная студия впервые вышла в эфир. В первый день на экране появилась актриса, народная артистка Азербайджанской ССР Наджиба Меликова, которая начала свое выступление со слов "Показывает Баку". В этот день по телевизору был продемонстрирован художественный фильм "Бахтияр".

Отметим, что сегодня по всей республике функционируют 12 телеканалов наземного вещания, 16 радио, 7 региональных телеканалов и 3 региональных радио, а в Нахчыване - один телеканал. Всего в стране 5 телеканалов вещают через спутник, а 15 -на электронной платформе (YouTube).

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Версия на азербайджанском языке Bu gün teleradio işçilərinin peşə bayramı günüdür

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