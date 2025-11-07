Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Завсектором АП: На медиа ложится большая ответственность за чистоту азербайджанского языка

    Медиа
    • 07 ноября, 2025
    • 12:20
    Завсектором АП: На медиа ложится большая ответственность за чистоту азербайджанского языка

    Медиа и журналисты несут большую ответственность за сохранение чистоты азербайджанского языка.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель сектора по работе с медиа Отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Азербайджанской Республики Кямран Гасанов на конференции "Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа", организованной совместно Агентством по развитию медиа и Советом прессы.

    Он напомнил, что на мероприятии, посвященном 80-летию Национальной Академии Наук Азербайджана, президент Ильхам Алиев высказал ряд концептуальных мыслей об азербайджанском языке, призвав к сохранению чистоты и жизнеспособности азербайджанского языка:

    "Президент Ильхам Алиев в своем выступлении особо подчеркнул необходимость сохранения чистоты азербайджанского языка. Мысли президента о защите азербайджанского языка показывают, насколько чувствительно он подходит к поднятой проблеме и какое значение ей придает. Это также показывает, что несмотря на работу, проделанную в этой области за 10 лет, ситуация остается неудовлетворительной".

    Вместе с тем он добавил, что в последние годы в этом направлении были предприняты важные шаги: усовершенствована законодательная база, приняты меры по защите чистоты языка от чуждых влияний.

    "В школах и университетах особое внимание уделяется изучению норм азербайджанского литературного языка. Несомненно, эти шаги важны для будущих поколений", - сказал Гасанов.

    Он также подчеркнул, что глобализация является неотъемлемой частью современного мира, требующей осознанного и сбалансированного подхода:

    "Глобализацию можно сбалансировать с сохранением чистоты языка. Новые термины могут как обогатить наш язык, так и нанести ему ущерб. Неуместное использование иностранных слов в медиа ослабляет нормы литературного языка. Поэтому на медиа и лингвистов ложится большая ответственность за адаптацию новых терминов к нашему языку. Мы живем в эпоху, когда обсуждается применение инструментов искусственного интеллекта в медиа. Однако чистота языка также должна быть сохранена. Если журналист не соблюдает нормы литературного языка, это влияет и на общество. Недостаточно только озвучить проблему, необходимо также предпринять практические шаги".

    Гасанов отметил, что в этом контексте сохранение чистоты литературного языка, являющееся чрезвычайно стратегическим вопросом, напрямую связанным с национальной идентичностью и одним из приоритетов государственной политики, должно быть непрерывным процессом.

    азербайджанский язык медиа языковая политика
